Funeral do Papa Francisco acontecerá no sábado, informa o Vaticano

O funeral do Papa Francisco acontecerá neste sábado às 5h, pelo horário de Brasília, na Praça de São Pedro, antes do sepultamento no mesmo dia na basílica Santa Maria Maggiore de Roma, anunciou a Santa Sé nesta terça-feira, 22.

Segundo as informações divulgadas, o corpo do Pontífice será transportado para a Basílica já na quarta-feira. A confirmação das datas aconteceu durante o encontro de cardeais para definir os detalhes dos atos fúnebres.

De acordo com o planejamento, após o momento de oração, presidido pelo Cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana, na quarta-feira, terá início a transladação.

A procissão passará pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos; do Arco dos Sinos, sairá para a Praça de São Pedro e entrará na Basílica do Vaticano pela porta central.

No Altar da Confissão, o Cardeal Camerlengo presidirá a Liturgia da Palavra, ao final da qual terão início as visitas ao corpo do Papa.

As primeiras imagens do corpo de Francisco foram divulgadas na terça-feira pelo Vaticano. Nelas é possível observar o caixão de madeira, o Papa com vestes vermelhas e sua mitra episcopal. O secretário de Estado do Vaticano aparece rezando pelo Pontífice na capela do hotel Domus Santa Marta, onde ele morava.

Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e colapso cardiocirculatório. Ele estava se recuperando em seu apartamento após cinco semanas internado com pneumonia.

O Papa fez sua última aparição pública no domingo, proferindo uma bênção de Páscoa e o que seria sua última saudação aos fiéis em seu papamóvel, circulando pela Praça de São Pedro.

Em seu testamento, Francisco solicitou que fosse sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, que fica fora do Vaticano. Após cada viagem ao exterior, o Papa ia à basílica para rezar diante da pintura em estilo bizantino que apresenta uma imagem de Maria, envolta em um manto azul, segurando o menino Jesus.

Francisco passou pela basílica a caminho de casa, vindo do hospital Gemelli, em 23 de março, após 38 dias de internação, para entregar flores que seriam colocadas diante do ícone.

Ele retornou em 12 de abril para rezar diante de Nossa Senhora pela última vez.