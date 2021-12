França proibirá viagens não essenciais com o Reino Unido a partir de sábado

O Reino Unido, onde a variante ômicron avança com grande velocidade, registrou na quarta-feira o recorde de casos diários de covid-19

A França anunciou nesta quinta-feira (16) que as viagens não essenciais a partir do ou para o Reino Unido serão proibidas a partir de sábado devido à rápida propagação da variante ômicron da covid-19 do outro lado do Canal da Mancha.

A partir de meia-noite de sábado (20H00 de Brasília de sexta-feira), os viajantes, vacinados ou não, deverão ter “uma razão de peso” para ir ou voltar do Reino Unido, apresentar um teste negativo e comunicar um endereço na França, informou o governo em um comunicado.

Além disso, o isolamento será indispensável na chegada, em um local escolhido pelos viajantes e durante sete dias. A medida poderá ser retirada após 48 horas se o teste feito no desembarque apresentar resultado negativo, afirmou o porta-voz do governo, Gabriel Attal.

Os cidadãos franceses e suas famílias não precisarão de uma razão de peso para retornar do Reino Unido, mas devem cumprir os outros requisitos. A França limita assim as viagens de turismo e profissionais para os não residentes.

“O governo pede aos que pretendiam viajar ao Reino Unido que adiem a viagem”, afirma um comunicado.

O Reino Unido, onde a variante ômicron do coronavírus avança com grande velocidade, registrou na quarta-feira o recorde de casos diários de covid-19 (78.610) desde o início da pandemia, de acordo com os números oficiais.

A França detectou 240 casos de ômicron, mas o número provavelmente é maior, afirmou Attal, que justificou a medida como uma maneira de frear a propagação enquanto o país acelera a vacinação com as doses de reforço.

