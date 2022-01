Fórum Econômico Mundial será realizado em Davos em maio

O primeiro encontro presencial do fórum desde o início da pandemia será sob o tema “Trabalhando juntos, restaurando a confiança”

Daniela Arcanjo

O Fórum Econômico Mundial tem uma nova data: será de 22 a 26 de maio em Davos, na Suíça. O encontro, realizado tradicionalmente em janeiro, estava programado para ocorrer dos dias 17 a 21 de janeiro, mas foi suspenso em razão do avanço da variante ômicron –sessões virtuais ocorrem ao longo desta semana.

O primeiro encontro presencial do fórum desde o início da pandemia será sob o tema “Trabalhando juntos, restaurando a confiança”. “Após todos os encontros virtuais dos últimos dois anos, líderes da política, dos negócios e da sociedade civil devem se reunir pessoalmente de novo. Nós precisamos estabelecer a atmosfera de confiança que é verdadeiramente necessária para acelerar ações colaborativas e enfrentar os múltiplos desafios que encaramos”, afirmou Klaus Schwab, fundador e presidente-executivo do fórum.

O último encontro presencial do fórum foi em janeiro de 2020, meses antes de países do mundo inteiro estabelecerem políticas de distanciamento social para controlar a pandemia do coronavírus.

No final de dezembro, a reunião presencial foi adiada pela terceira vez. O evento de maio de 2021 foi cancelado devido às “circunstâncias trágicas que se desenrolam em todas as geografias”, segundo comunicado da época. Seria a primeira reunião fora da Europa, em Singapura.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não participou dos encontros virtuais –o último em que esteve foi o presencial, de 2020.