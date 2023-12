Forças dos EUA derrubam mísseis balísticos no Mar Vermelho e matam rebeldes em ataque do Houthi

O navio Maersk Hanzghou, com bandeira de Cingapura e de propriedade da Dinamarca, comunicou que já havia sido atingido por um míssil na noite de sábado

As forças armadas dos Estados Unidos disseram hoje que abateram dois mísseis balísticos antinavio disparados contra um navio de contêineres pelo grupo rebelde Houthi do Iêmen, no Mar Vermelho. Horas mais tarde, quatro barcos tentaram atacar o mesmo navio, mas as forças dos EUA abriram fogo, matando vários dos tripulantes armados, informou o Comando Central dos EUA, conhecido como Centcom. Ninguém ficou ferido no navio de contêineres.

O navio Maersk Hanzghou, com bandeira de Cingapura e de propriedade da Dinamarca, comunicou que já havia sido atingido por um míssil na noite de sábado, enquanto transitava pelo sul do Mar Vermelho, e solicitou assistência aos Estados Unidos. Segundo comunicado oficial, o USS Gravely e o USS Laboon responderam ao pedido de ajuda, abatendo dois mísseis balísticos e permitindo condições de navegação para a embarcação, sem feridos durante a operação.

Em outra declaração, o Comando Central dos EUA disse que o mesmo navio emitiu um pedido de socorro adicional sobre um segundo ataque “por quatro pequenos barcos Houthi”. Os atacantes dispararam armas de pequeno porte contra o Maersk Hanzghou, chegando a uma distância de 20 metros (cerca de 65 pés) da embarcação e tentaram atacá-la, disse o Centcom.

“Os helicópteros da Marinha dos EUA responderam ao fogo em legítima defesa”, afundando três dos quatro barcos, matando as tripulações, enquanto o quarto barco fugiu da área, descreveu o Comando Central americano, e nenhum dano ao pessoal ou equipamento dos EUA foi relatado.

Estadão Conteúdo