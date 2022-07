Foguete de Elon Musk explode durante teste no Texas

A falha ocorreu no meio de uma sequência de testes de fogo estático realizados em Boca Chica, também no Texas

Um foguete de reforço desenvolvido pela empresa de Elon Musk, 51, a SpaceX, explodiu durante um teste de solo nesta segunda-feira (11), no Texas. O protótipo foi desenvolvido para auxiliar a espaçonave Starship, que o bilionário planejava lançar em órbita ainda este ano.

“Na verdade, não é bom. A equipe está avaliando os danos”, disse o magnata no Twitter, após a explosão do Super Heavy Booster 7. O momento pôde ser visto em uma transmissão ao vivo gravada pelo site NASA Spaceflight.

Leia também Nasa divulga novas imagens obtidas pelo telescópio James Webb

Segundo o site New York Post, não houve indicação imediata de feridos. A explosão foi específica para o teste de partida do motor, segundo Musk disse nesta terça-feira (12). “No futuro, não faremos um teste de partida giratória com todos os 33 motores de uma vez”, completou ele no Twitter.

A falha ocorreu no meio de uma sequência de testes de fogo estático realizados em Boca Chica, também no Texas. O foguete era equipado com uma série de 33 motores para uso em um próximo voo de teste orbital não tripulado, que a SpaceX pretendia lançar ainda este ano.