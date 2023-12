Fitch reafirma rating do Canadá em AA+, com perspectiva estável

A perspectiva não foi elevada, segundo a Fitch, por decorrência de uma dívida pública ainda muito elevada

A Fitch reafirmou o rating do Canadá em AA+, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a classificação reflete estruturas de governança fortes, além de um elevado rendimento per capita e uma política macroeconômica que mantém a inflação baixa e um crescimento constante.

A perspectiva não foi elevada, segundo a Fitch, por decorrência de uma dívida pública ainda muito elevada, embora decrescente, e déficits fiscais acima de níveis históricos. A agência prevê que o déficit do governo geral seja de 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2023, de 2,0% em 2024, e de 1,7% em 2025. A redução dos déficits fiscais reflete a retomada de um crescimento mais lento das despesas, a juros mais baixos.

Estadão Conteúdo