Fim de mistério de meio século: mulher encontrada morta em rio do Canadá é identificada

Segundo a Polícia Provincial de Ontário, a tecnologia com DNA levou a identificá-la como Jewell Parchman Langford

Uma mulher encontrada morta no leste de Ontário, no Canadá, há 48 anos, foi finalmente identificada pela polícia canadense a partir de uma tecnologia que usa o DNA para correspondências genéticas. A mulher era conhecida há décadas apenas como a “Dama do Rio Nation”, depois que seus os restos mortais foram encontrados em 3 de maio de 1975, flutuando no rio Nation.

Segundo a Polícia Provincial de Ontário, a tecnologia com DNA levou a identificá-la como Jewell Parchman Langford. O detetive inspetor Daniel Nadeau disse que a mulher de 48 anos era um membro conhecido da comunidade empresarial em Jackson, Tennessee, nos Estados Unidos, e que era proprietária de um spa com seu ex-marido.

Ela viajou para Montreal em abril de 1975 e nunca mais voltou para casa. “Naquela época, a família dela no Tennessee relatou seu desaparecimento”, disse Nadeau. “Embora eu não possa entrar nos detalhes que serão inseridos no julgamento, posso dizer que o acusado e a vítima se conheciam.”

Rodney Nichols, 81, de Hollywood, Flórida, foi acusado de assassinato no ano passado, mas a acusação não foi anunciada na época para não prejudicar sua extradição dos Estados Unidos. A empresa de comunicação Canadian Broadcasting Corp. informou que Nichols ainda não compareceu ao tribunal e não apresentou uma contestação.

A polícia diz que o caso dela foi o primeiro uso no Canadá de tecnologia forense genética para identificar uma vítima. Outros métodos de identificação, incluindo a criação de uma aproximação facial 3D dela em 2017, foram tentados, mas sem sucesso.

O Centro de Ciências Forenses de Toronto obteve um novo perfil de DNA da vítima em 2019. Os dados foram enviados para um laboratório na Califórnia, onde foram feitas correspondências com dois indivíduos em uma árvore familiar de DNA. O projeto DNA Doe Project, que trabalha para identificar vítimas em casos arquivados, disse que a polícia de Ontário os contatou para obter ajuda, e o perfil de DNA da vítima foi carregado em bancos de dados de genealogia genética em 2020. Os voluntários da organização identificaram Jewell como candidata provável algumas semanas depois.

O legista-chefe de Ontário, Dirk Huyer, disse que o perfil de DNA foi usado para ajudar a estabelecer possíveis conexões entre a vítima e outras pessoas. Amostras foram então obtidas dos parentes sobreviventes da mulher, incluindo suas sobrinhas, disse Huyer.

A polícia diz que restos mortais de Jewell foram repatriados para os Estados Unidos em 2022 e um serviço memorial e enterro foram realizados para ela.

Estadão conteúdo