Fed está preparado para subir juro mais que 0,25 ponto se for preciso, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quinta-feira, 3, que “precisamos ficar distantes de juros bem baixos, com inflação alta e economia forte”. Ele disse a senadores em Washington que, como apontou na quarta-feira para deputados federais, vai recomendar que os Fed Funds subam 0,25 ponto porcentual na reunião do banco central dos Estados Unidos neste mês. “Eu também afirmei que se inflação não moderar para níveis que esperamos, nós estamos preparados para subir os juros mais que 0,25 ponto porcentual, em uma vez ou vezes.”

Powell afirmou que os EUA registram “demanda alta de forma excessiva que pressiona a inflação para cima”. Contudo, ele apontou que o banco central americano pode empregar altas de juros para moderar os preços sem prejudicar a expansão do nível de atividade do país.

O presidente do Fed disse ainda que “um dos efeitos aparentes da guerra na Ucrânia é que não ajuda cadeias globais de produção”, que, segundo ele, já não vinham apresentando boa evolução antes do conflito bélico. “Vemos que no curto prazo, o petróleo subiu de forma substancial, o que se estende à gasolina, e refletirá em inflação maior no curto prazo. A questão é saber por quanto tempo assim continuará.”

Powell afirmou também que o maior uso de criptoativos na Ucrânia e Rússia a partir da guerra por motivos diferentes reforça a necessidade de eficiente regulação sobre esta nova área. “É importante termos um arcabouço legal para evitar atividade ilegal, como ações de terrorismo, com o uso de criptoativos.”

Estadão Conteúdo