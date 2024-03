Falha tira do ar por 1h30 Facebook e Instagram

O app registrou um pico de instabilidade por volta das 12h30 pelo horário de Brasília. O problema começou a ser contornado em torno das 14h

Facebook, Instagram, Messenger e Threads – aplicativos da Meta – apresentaram ontem instabilidade de cerca de uma hora e meia ao redor do mundo. A principal reclamação dos usuários era de que o feed de notícias não atualizava. Outros relataram que os apps se desconectavam e não era possível fazer login novamente.

De acordo com informações do site Downdetector, o aplicativo registrou um pico de instabilidade por volta das 12h30 pelo horário de Brasília. O problema começou a ser contornado em torno das 14h.

Por volta das 12h50, Andy Stone, diretor de comunicação da Meta, confirmou o problema, dizendo que a Meta estava trabalhando para solucioná-lo. No X, antigo Twitter, o executivo informou que “um problema técnico” tornou as plataformas da empresa indisponíveis para alguns usuários.

“Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos os que foram afetados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, escreveu por volta das 14h19 de ontem. A instabilidade acabou afetando as ações da Meta, que caíram 1,60% ontem na Nasdaq.

A última vez que o Instagram teve instabilidade considerável foi em junho de 2023, quando a rede social apresentou problemas na publicação de stories. O apagão durou cerca de 40 minutos e também atingiu Facebook e WhatsApp. A maior falha já registrada pela empresa aconteceu em outubro de 2021, quando o WhatsApp e outras redes da Meta ficaram fora do ar por mais de sete horas. No decorrer do dia, na impossibilidade de utilizar os aplicativos da Meta, os usuários reclamaram e fizeram memes no Twitter.

Estadão Conteúdo.