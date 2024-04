A agência oficial de imprensa iraniana Irna afirmou, nesta sexta-feira (19), que não houve “grandes danos” após as explosões ouvidas na cidade de Isfahan, no centro do país.

“Os relatórios indicam que não houve grandes danos nem explosões extensas causadas pelo impacto de uma ameaça aérea”, afirmou a agência com base nas informações fornecidas por seus jornalistas.

