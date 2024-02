Explosão de gás deixa três mortos e mais de 270 feridos na capital do Quênia

Um caminhão “carregado com gás explodiu, provocando uma enorme bola de fogo, que se propagou amplamente”, anunciou o porta-voz do governo

Ao menos três pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas em um grande incêndio provocado por uma explosão de gás durante a noite em Nairóbi, capital do Quênia, anunciaram nesta sexta-feira (2) as autoridades do país africano.

Após mais de nove horas de luta contra as chamas, o incêndio, que começou à meia-noite e provocou a mobilização de um grande número de bombeiros, foi controlado às 9h00 locais (3h00 de Brasília). Um caminhão "carregado com gás explodiu, provocando uma enorme bola de fogo que se propagou amplamente", afirmou o porta-voz do governo queniano, Isaac Maigua Mwaura, na rede social X. "O fogo atingiu vários veículos e estabelecimentos comerciais, incluindo muitas empresas pequenas e médias", acrescentou. "Infelizmente, dois edifícios residenciais do bairro também sofreram incêndios e muitos moradores estavam dentro dos prédios porque era noite", completou. "Temos 271 pessoas internadas em vários hospitais de Nairóbi e registramos três vítimas fatais", declarou Douglas Kanja, vice-inspetor geral da polícia local. Em um primeiro momento, a Cruz Vermelha divulgou um balanço de quase 300 feridos na tragédia, que aconteceu no bairro Embakasi, no sudeste de Nairóbi. "Explosão enorme" Várias unidades dos bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas, que provocaram grandes colunas de fumaça. As imagens divulgadas pelo meio de comunicação local Citizen mostram uma enorme bola de fogo perto de vários imóveis. Muitos edifícios e veículos foram queimados, segundo um correspondente da AFP. "Estávamos em casa e ouvimos uma explosão enorme", declarou à AFP James Ngoge, que mora perto do local da tragédia. "Todo o prédio foi sacudido por um grande tremor, a sensação era de que ia desabar. No início, não sabíamos o que estava acontecendo, foi como um terremoto. Tenho uma loja na avenida que foi completamente destruída", explicou. Assim como ele, muitos moradores da região passaram a noite ao ar livre. A polícia estabeleceu um cordão de isolamento, onde alguns moradores tentavam entrar em suas casas para recuperar seus pertences e avaliar os danos. "A área já foi protegida e instalamos um centro de comando para coordenar as operações de resgate e outros esforços de intervenção", disse o porta-voz do governo. Em junho de 2018, ao menos 15 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um incêndio no maior mercado ao ar livre de Nairóbi. © Agence France-Presse

