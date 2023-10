Exército israelense anuncia ataque a 150 alvos subterrâneos na Faixa de Gaza

Israel também alegou ter matado um líder do Hamas que estava encarregado de “paramotores, drones, equipamentos de detecção e defesa antiaérea”

O exército israelense “bombardeou 150 alvos subterrâneos” no norte da Faixa de Gaza durante a noite, anunciou um comunicado militar divulgado neste sábado (28).

“Durante a noite, as aeronaves de combate das Forças Armadas de Israel (exército israelense) bombardearam 150 alvos subterrâneos no norte da Faixa de Gaza, incluindo túneis utilizados por terroristas, locais de combate subterrâneo e outras infraestruturas”, afirmou o comunicado. “Vários terroristas do Hamas foram mortos”, acrescentou.

Israel também alegou ter matado um líder do Hamas que estava encarregado de “paramotores, drones, equipamentos de detecção e defesa antiaérea”.

“Asem Abou Rakaba participou na organização do ataque às comunidades fronteiriças da Faixa de Gaza em 7 de outubro”, afirmou o comunicado.

“Ele liderou os terroristas que se infiltraram em Israel com paramotores e era responsável pelos ataques com drones contra as postagens de vigilância das Forças de Defesa de Israel (exército israelense)”, acrescentou o comunicado do exército israelense, divulgado no sábado após uma noite intensa de bombardeios no enclave palestino.

Os bombardeios continuavam no sábado na Faixa de Gaza, alvo de ataques israelenses sem precedentes três semanas após o ataque do Hamas em 7 de outubro.

A Faixa de Gaza está isolada do resto do mundo desde sexta-feira, com as telecomunicações e a internet interrompidas.

