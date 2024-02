Exército israelense acusa jornalista ferido em Gaza de pertencer ao Hamas

O kibutz de Nir Oz, perto da Faixa de Gaza, foi o local de um dos piores massacres daquele 7 de outubro

O Exército de Israel acusou, nesta quarta-feira (14), um jornalista da Al Jazeera, ferido em um ataque israelense em Gaza, de ser um integrante do Hamas e de ter se filmado em um kibutz atacado em 7 de outubro.

Ismail Abu Omar “é o comandante adjunto de uma companhia no Batalhão do Leste do Hamas, em Khan Yunis. Abu Omar se filmou no kibutz Nir Oz durante o massacre de 7 de outubro” e publicou seu vídeo nas redes sociais, afirmou o Exército em um comunicado.

O kibutz de Nir Oz, perto da Faixa de Gaza, foi o local de um dos piores massacres daquele 7 de outubro.

Segundo a emissora catari Al Jazeera, o correspondente Ismail Abu Omar e o cinegrafista Ahmed Matar ficaram feridos na terça-feira em um bombardeio no setor de Rafah.

A cidade, situada no sul da Faixa de Gaza, abriga 1,4 milhão de palestinos, em sua maioria deslocados pelos bombardeios no restante do território.

A emissora catari tem sido bastante afetada pela guerra em Gaza. No início de janeiro, dois jornalistas, Hamza Dahduh e Mustafa Thuraya, morreram em um bombardeio contra o veículo no qual se deslocavam pelo sul do território palestino.

O Exército israelense afirmou que “ambos manejavam drones que eram uma ameaça iminente para as tropas israelenses” e os denominou “agentes terroristas”, o que foi rejeitado por suas famílias e a emissora televisiva.

Pelo menos 85 jornalistas e profissionais de mídia, a grande maioria palestinos, morreram desde o início da guerra entre Israel e Hamas, segundo a ONG Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

