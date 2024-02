Execução é cancelada nos EUA por problema com injeção letal

“Como resultado disso, a sentença de morte irá expirar”, acrescentou Tewalt

A execução por injeção letal de um assassino em série no estado americano de Idaho foi cancelada nesta quarta-feira (28), porque a equipe médica não conseguiu administrar a dose correta no prazo legal, anunciaram funcionários do sistema carcerário local.

Thomas Creech, 73, seria executado às 10h locais, mas o cumprimento da pena foi cancelado uma hora depois, segundo nota do Departamento de Correção de Idaho (Idoc), cujo diretor, Josh Tewalt, “após consultar o chefe da equipe médica, determinou que a mesma não conseguia inserir o acesso intravenoso, o que impossibilitaria a execução”, informou o Idoc. “Como resultado disso, a sentença de morte irá expirar”, acrescentou Tewalt.

Creech foi devolvido à sua cela. “O estado irá estudar os próximos passos”, informou o diretor.

A última execução que fracassou antes disso nos Estados Unidos havia sido a do assassino Kenneth Smith no Alabama, em novembro de 2022, por injeção letal. Ele acabou sendo executado em janeiro passado, com nitrogênio.

