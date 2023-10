Ex-vice-presidente Mike Pence desiste de disputar Presidência dos EUA

O republicano, que se tornou crítico do ex-presidente Donald Trump, não conseguiu decolar sua campanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence, 64, desistiu de concorrer à Presidência nas eleições de 2024. Pré-candidato pelo Partido Republicano, Pence não conseguiu apoio suficiente para sua campanha e estagnou nas pesquisas de opinião.

Pence apoiou o ex-presidente Donald Trump durante os quatro anos de governo, mas negou-se a embarcar na tentativa de interferir nas eleições de 2020, após a vitória do democrata Joe Biden.

Apoiadores de Trump que invadiram o Capitólio, sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021 veem Pence como um traidor. Eles queriam que Pence, que como vice era também chefe do Senado, rejeitasse no Congresso a certificação da vitória eleitoral de Biden. De acordo com as investigações, Trump teria exercido pressão para isso e, diante da negativa, chamou o então parceiro de “covarde” repetidas vezes.

Depois do rompimento com Trump, Pence passou a fazer críticas ao ex-aliado, que segue como o pré-candidato favorito dos republicanos.

“Ao povo americano eu digo: essa não é a minha hora”, disse Pence neste sábado (28) aos participantes de uma conferência de doadores da Coligação Judaica Republicana, em Las Vegas.

Trump construiu uma das maiores vantagens nas pesquisas de opinião das primárias na história eleitoral dos Estados Unidos.

Segundo dados mais recentes do agregador de pesquisas do FiveThirtyEight, o ex-presidente tem 57% das intenções de voto nas primárias republicanas, seguido pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, com 14%. Pence aparece em quinto na corrida, com 4%.

Pence não chegou a endossar ninguém em seu discurso neste sábado, mas, em uma aparente crítica a Trump, pediu aos americanos que escolham alguém que possa liderar com “civilidade”.

O ex-vice-presidente não conseguiu atrair votos suficientes dos eleitores republicanos anti-Trump e doadores para sustentar sua candidatura. Ele vinha lutando para arrecadar dinheiro desde que anunciou que concorreria à Casa Branca, em junho.

Mas quando sua campanha divulgou os totais de arrecadação de fundos do terceiro trimestre, em 15 de outubro, sua candidatura estava com uma dívida de US$ 620.000 e tinha apenas US$ 1,2 milhão em caixa -muito menos do que vários rivais republicanos e insuficiente para sustentar as demandas financeiras da corrida presidencial.