Ex-vice-presidente dos EUA: ‘Brasil escolheu parar de destruir Amazônia’

O ex-vice-presidente dos EUA Al Gore afirmou em seu discurso que o Brasil “escolheu parar de destruir a Amazônia”

SÃO PAULO, SP

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore afirmou nesta segunda (7) em seu discurso que o Brasil “escolheu parar de destruir a Amazônia”, ao se referir ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais durante seu discurso na COP27, a conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas).

O americano citou a proteção ao bioma brasileiro ao falar sobre os desafios que o mundo precisa enfrentar para interromper o aquecimento global e diminuir o uso de combustíveis fósseis, mas não mencionou o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida ao Palácio do Planalto.

“A verdade é que todos nós temos limitações, fraquezas, vulnerabilidades. Mas, como seres humanos, também temos a capacidade para superar essas limitações”, disse o ex-vice-presidente dos EUA.

“Nós precisamos de mais, mas temos a base para a esperança. Apenas dias atrás, o povo do Brasil escolheu parar com a destruição da Amazônia. Mais cedo neste ano, o povo da Austrália escolheu começar a liderar a revolução da energia renovável. Mais cedo neste ano, o povo do meu país escolheu líderes que finalmente implementaram a maior e mais ambiciosa legislação ambiental da História do mundo”, acrescentou.

Durante o discurso, o ex-vice-presidente também comentou a afirmação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que disse que o mundo caminha em uma “estrada para o inferno climático com o pé no acelerador”.

“Precisamos tirar o pé do acelerador. Precisamos obedecer a primeira lei dos buracos: quando estiver em um, pare de cavar. Temos que parar de piorar essa crise”, afirmou Al Gore.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A COP27 começou neste domingo (6) e, este ano, é realizada no Egito.