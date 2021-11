Ex-presidente dos EUA Barack Obama é indicado ao Grammy

Esta é a terceira indicação do ex-presidente americano, que já levou dois prêmios na mesma categoria, em 2006 e 2008

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Palavras Faladas pelo pelo audiobook de ‘Uma terra prometida’. A categoria inclui poesia, audiobooks e storytelling.

Esta é a terceira indicação do ex-presidente americano, que já levou dois prêmios na mesma categoria, em 2006 (‘A origem dos meus sonhos’) e 2008 (‘A Audácia da Esperança’). Em 2019, sua esposa, a ex-primeira dama Michelle Obama, também levou um gramofone na mesma categoria com o livro ‘Minha História’.

No livro, Obama expõe detalhes de sua campanha presidencial, ataques que recebeu da mídia conservadora, campanha de difamação da qual foi vítima nas redes sociais e manifestações de racismo contra ele e sua esposa.

Na briga pelo prêmio também está o polêmico trabalho de Chapelle, que é três vezes vencedor na categoria Melhor Álbum de Comédia que agora concorre ao lado de Amir Sulaiman, com o especial 8:46, que fala sobre a violência vivida por afro-americanos, criado e lançado após o assassinato de George Floyd.

A disputa também conta com o audiolivro ‘Aftermath’, de LeVar Burton, uma ficção científica distópica, a performance em audiolivro de ‘Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis’, e J. Ivy concorrendo com ‘Catching Dreams: Live at Fort Knox Chicago’.

