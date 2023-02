EUA vão intensificar esforços para impor sanções à Rússia

Adeyemo disse que o Kremlin estava fazendo um amplo esforço para escapar das sanções ocidentais

Os Estados Unidos e seus aliados estão se preparando para intensificar os esforços para impor suas sanções contra a Rússia, afirmou o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo. As sanções devem atingir empresas estrangeiras, que ajudam Moscou a escapar das punições, e também impor novos controles de exportação para sufocar o fornecimento de empresas russas às forças armadas.

Em um discurso nesta terça-feira, 21, antes do aniversário de um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, Adeyemo disse que o Kremlin estava fazendo um amplo esforço para escapar das sanções ocidentais, usando seus serviços de inteligência para garantir que as principais importações e exportações continuassem fluindo

Adeyemo disse que os EUA e seus países aliados na União Europeia (UE) e no G-7 estão preparados para usar sanções, controles de exportação e outras ferramentas para dar às empresas estrangeiras que fazem negócios com a Rússia uma escolha difícil: “Fazer negócios com uma coalizão que representa metade da PIB global, ou fornecer apoio material para a Rússia”, afirmou.

Espera-se que a UE e os EUA imponham uma nova rodada de sanções à Rússia no final desta semana, que proibirá novas exportações para o país e reprimirá a receita adicional de exportação russa.

Estadão conteúdo