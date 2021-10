EUA: Vacina da Pfizer recebe aval para uso em crianças de 5 a 11 anos

As crianças receberão as duas doses com três semanas de intervalo, como ocorre com essa vacina no país com adultos e adolescentes

A vacina contra a covid-19 da Pfizer e da BioNTech recebeu nesta sexta-feira, 29, autorização nos Estados Unidos para uso em crianças a partir de 5 anos. É o primeiro imunizante contra o vírus a conseguir o aval para essa faixa etária. Assim que o Centro para Prevenção e Controle de Doenças der o sinal verde, o que deve ocorrer dentro de dias, esse grupo já poderá começar a recebe a primeira dose. As crianças receberão as duas doses com três semanas de intervalo, como ocorre com essa vacina no país com adultos e adolescentes. Cada dose dos pequenos, porém, terá apenas um terço da usada para os demais. A Casa Branca e executivos das empresas preveem que exista estoque disponível para todos os que desejarem se vacinar nesse grupo e a Pfizer já deve começar a fazer os embarques da dose pediátrica. Os EUA afirmam que já compraram mais de 65 milhões de doses pediátricas, o suficiente para cobrir todas as crianças elegíveis. Há 28 milhões de pessoas no país nessa faixa entre 5 e 11 anos. Fonte: Dow Jones Newswires. Estadão Conteúdo Leia também Pelo menos 44% das mortes de crianças são por doenças evitáveis

