Rock Beats faz mais uma apresentação nacional, desta vez é na cidade de Vitória

O evento faz parte do lançamento do Empreendimento Imobiliário Honfleur Maison

Para comemorar o feriado e já entrar no clima a banda Rock Beats comandada pela vocalista Daniela Firme faz show amanhã (30/10) na cidade de Vitória. O evento faz parte do lançamento do Empreendimento Imobiliário Honfleur Maison. Os Capixabas podem ser preparar porque será um Supershow do começo ao fim com muito pop rock e grandes clássicos nacional e internacional que marcaram época dos anos 70 até os lançamentos da atualidade, será literalmente uma viagem ao tempo. Venha lembrar, cantar e dançar com a gente. No repertório, Madonna, U2, Legião, Michael Jackson, Paralamas, Queen, Kid Abelha, Bon Jovi, Titãs, Dire Straits, The Smiths e The Cure são só alguns dos sons que vão rolar nessa noite! Vamos nessa? Chame seus amigos que a diversão será garantida.

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no local do show.

Retirada no stand das 9h até às 20H

Local: Honfleur Maison

Rua Capitão Brandão nº 100 – Enseada do Suá

Horário: a partir das 19h