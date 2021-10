Contrato entre Caio Coppolla e CNN Brasil chega ao fim

A edição da tarde do quadro Liberdade de Opinião, do qual Coppolla fazia parte, não voltará ao ar.

Convidado para ser um dos participantes de “O Grande Debate” para o lançamento da emissora, Coppolla teve destacado papel na construção da identidade plural da CNN. No início de 2021, Coppolla assumiu um dos postos em “Liberdade de Opinião” da edição da tarde. Os dois quadros foram líderes de audiência em diversos momentos. “Foram dois anos de muita experiência e aprendizado em um ambiente de excelência”, disse Coppolla ao se despedir da redação.

O contrato entre a CNN Brasil e o comentarista político Caio Coppolla se encerra no próximo dia 31, e as partes comunicam que decidiram, em comum acordo, não renovar a parceria de dois anos. A edição da tarde do quadro Liberdade de Opinião, do qual Coppolla fazia parte, não voltará ao ar.

Com o término da atração, a jornalista Rita Lisauskas, que participava do quadro, também deixa a empresa em comum acordo. “Sou muito grata pela oportunidade de ter feito parte, mesmo por um curto período, da CNN Brasil”, comentou Rita, que estava contratada desde janeiro.

A CNN agradece a importante contribuição de Coppolla e Rita para a diversidade de ideias na programação da emissora e deseja sucesso e sorte aos profissionais em seus novos projetos.