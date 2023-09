EUA: SEC multa unidade de investimentos do Deutsche Bank por lavagem de dinheiro

Segundo uma denúncia de 2021, a DWS pintou um quadro mais otimista do que a realidade para os investidores

A SEC acusou a DWS, uma subsidiária de consultoria de investimentos do Deutsche Bank com sede em Nova York, em duas ações de execução publicadas hoje. A DWS não admitiu nem negou as acusações, mas concordou com duas ordens de suspender as atividades relacionadas às violações de combate à lavagem de dinheiro e às distorções ESG. O DWS concordou em pagar US$ 25 milhões no total.

Um porta-voz do DWS disse que a empresa já tomou medidas para resolver as deficiências em seus processos e procedimentos identificados na ordem da SEC.

Um porta-voz do DWS disse que está “comprometido em manter uma estrutura robusta de gestão de risco” e que a empresa tomou medidas para melhorar seus processos de combate à lavagem de dinheiro para seus negócios de fundos mútuos nos EUA desde 2020.

Estadão Conteúdo