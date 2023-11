EUA planejam enviar US$ 320 milhões em bombas de precisão para Israel

A administração enviou uma notificação formal em 31 de outubro aos líderes do Congresso sobre a transferência planejada das Bombas Planas

A administração do presidente Joe Biden está planejando uma transferência de US$ 320 milhões em bombas de precisão para Israel, um importante acordo de armas que surge no meio de preocupações acrescidas no Congresso e entre algumas autoridades dos EUA sobre o aumento do número de mortes de civis durante a campanha militar em Gaza.

A administração enviou uma notificação formal em 31 de outubro aos líderes do Congresso sobre a transferência planejada das Bombas Planas da Família Spice, um tipo de arma guiada de precisão disparada por aviões de guerra, de acordo com correspondência vista pelo The Wall Street Journal.

Autoridades dos EUA instaram Israel nos últimos dias a aliviar os bombardeios para aliviar a crise humanitária. Alguns analistas de segurança disseram que a potencial transferência de armas poderia minar os esforços no sentido de uma pausa no ataque militar.

Uma série de bombardeios israelenses que causaram muitas vítimas aumentou o escrutínio sobre a campanha militar, incluindo dois atentados na área de Jabalia, em Gaza, na semana passada, que destruíram blocos de apartamentos e mataram dezenas de pessoas. Israel disse que tinha como alvo o pessoal e a infraestrutura do Hamas.

Estadão Conteúdo