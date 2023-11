Conselheiro do chefe do Exército ucraniano morre em explosão

“As causas e as circunstâncias serão estabelecidas durante a investigação”, acrescentou, afirmando sentir “uma dor indescritível”.

Um assessor próximo do comandante em chefe do Exército da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, morreu nesta segunda-feira (6) na explosão de um objeto que recebeu de presente por ocasião de seu aniversário, anunciou o responsável militar no Telegram.

“Em trágicas circunstâncias, meu assistente e amigo próximo, o major Gennady Chastyakov, foi morto […] no dia de seu aniversário”, disse Zaluzhnyi.

“Um artefato explosivo desconhecido detonou em um de seus presentes”, comentou, sem dar mais detalhes, mas afirmando que foi aberta uma “investigação preliminar”.

Os atentados contra dirigentes ucranianos têm sido relativamente incomuns desde que começou a invasão russa, em fevereiro de 2022, enquanto vários responsáveis russos da ocupação e simpatizantes da ofensiva russa foram alvo de ataques, sobretudo com bombas.

Em abril, um famoso blogueiro militar russo conhecido como Vladlen Tatarsky morreu pela explosão de uma estatueta que recebeu de presente em São Petersburgo, no noroeste da Rússia.

© Agence France-Presse