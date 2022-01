EUA: milhares de voos são cancelados ou adiados, por covid e nevasca

No fim de semana, cerca de 5.400 voos foram cancelados

Uma tempestade de inverno e os efeitos da pandemia provocavam mais problemas para o transporte aéreo, com viajantes tentando voltar de feriados com voos cancelados ou adiados nos primeiros dias do ano. Mais de 2.600 voos nos Estados Unidos e mais de 4.100 pelo mundo não haviam decolado até meio-dia da segunda-feira (hora local), segundo o serviço de monitoramento FlightAware. Outros 8.500 estavam atrasados, entre eles 3.100 nos EUA.

Os passageiros podem ter mais esperança com a melhora da previsão meteorológica. As companhias aéreas cancelaram menos de 300 voos até agora previstos para terça-feira. Inicialmente, porém, tiveram de enfrentar até 25 centímetros de neve no Distrito de Colúmbia, norte da Virgínia e no centro de Maryland.

Além disso, havia problemas com equipes que não podiam operar por causa de casos de covid-19, em meio a nova onda de casos. No domingo, a média móvel dos últimos sete dias superou 400 mil casos do vírus nos EUA, segundo a Universidade Johns Hopkins.

No fim de semana, cerca de 5.400 voos foram cancelados nos EUA, ou quase 12% de todos aqueles programados, e mais de 9 mil pelo mundo, segundo o FlightAware. Muitos dos cancelamentos ocorreram um dia antes ou mesmo horas antes do horário previsto.

Fonte: Associated Press.

Estadão Conteúdo