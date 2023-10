EUA enviarão mais 300 soldados ao Oriente Médio, diz Pentágono após ataques a bases americanas

Ryder informou também que o número total de ataques com foguetes e drones contra bases dos EUA no Iraque e na Síria subiu a 27

O general de brigada Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, anunciou hoje que os Estados Unidos estão enviando mais 300 soldados ao Oriente Médio, com especialidades como descarte de explosivos e comunicações. O militar disse que eles irão reforçar as tropas já locadas na região.

Ryder informou também que o número total de ataques com foguetes e drones contra bases dos EUA no Iraque e na Síria subiu a 27, entre eles seis ataques de pequena escala que ocorreram desde que aviões americanos atacaram áreas de estoque de armas para milícias apoiadas pelo Irã na Síria, na semana passada. No total, houve 16 ataques em bases americanas no Iraque e 11 na Síria.

Estadão Conteúdo