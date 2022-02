EUA enviarão 7.000 soldados adicionais à Alemanha

O objetivo deste novo contingente, que deve chegar à Europa nos próximos dias, é “tranquilizar os aliados da Otan”

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos vai enviar cerca de 7.000 militares adicionais à Alemanha em resposta à invasão russa da Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (24) um integrante do alto escalão do governo americano em Washington.

O objetivo deste novo contingente, que deve chegar à Europa nos próximos dias, é “tranquilizar os aliados da Otan, dissuadir um ataque russo e ficar de prontidão para apoiar as necessidades da região”, detalhou o funcionário.

A decisão do país acontece logo após o presidente Joe Biden anunciar novas sanções contra a Rússia. Segundo o norte-americano, haverão restrições de transações do governo russo em moedas estrangeiras e bloqueios ativos dos quatro grandes bancos russos.

Com essa medida, os bancos não poderão fazer negócios com empresas norte-americanas e terão seu patrimônio no país congelado. Juntas, as instituições somas US$ 1 trilhão em ativos. “Vamos limitar a capacidade da Russia de fazer negócios envolvendo dólares, euros, libras e ienes”, disse Biden, sem detalhar.

Durante o anúncio, Biden ainda atacou o presidente russo, Vladimir Putin. “[Vladimir] Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra e agora ele e seu país suportarão as consequências”, alertou.

