EUA enviam 12 supercaças F-22 para a Polônia

Os primeiro seis aviões chegaram na terça-feira (26) ao Reino Unido, com outros seis a caminho

Igor Gielow

São Paulo, SP

Em mais um movimento para reforçar as defesas dos membros do flanco leste da Otan contra a ameaça de movimentações russas após a Guerra da Ucrânia, os EUA decidiram enviar para uma base na Polônia 12 caças F-22, seu mais poderoso avião de combate e o primeiro da chamada quinta geração -com capacidades furtivas ao radar, entre outras características.

