EUA e Reino Unido lançam novos ataques a alvos houthis no Iêmen

Uma coalizão liderada por Estados Unidos e Reino Unido efetuou nesta segunda, 22, novos ataques a alvos do grupo Houthi no Iêmen, conforme informaram autoridades militares a múltiplos veículos da imprensa internacional. Segundo a CNN, a ofensiva é a oitava em cerca de 10 dias contra os rebeldes islâmicos.

Um representante da marinha britânica disse ao The Wall Street Journal que a operação mirou diversas instalações, como depósitos de mísseis, lançadores de foguetes, armazéns militares e radares.

Mais cedo, os houthis haviam assumido responsabilidade por um ataque a um navio dos EUA no Golfo de Aden, descrito como uma “retaliação” pelas ações anglo-americanas. As tensões na região se arrastam há semanas, desde que os houthis começaram a atacar embarcações no Mar Vermelho.

Estadão Conteúdo