EUA e Índia finalizam termos de referência para acordo comercial, após visita de JD Vance

O indicado para Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, discursa após o presidente Donald Trump anunciar tarifas recíprocas, no Salão Oval da Casa Branca em Washington, DC, em 13 de fevereiro de 2025. Os legisladores dos EUA votaram em 26 de fevereiro de 2025 para confirmar o advogado Jamieson Greer como enviado comercial de Donald Trump, completando a principal equipe econômica do presidente com uma figura-chave na política tarifária, enquanto o presidente ameaça impor impostos a amigos e inimigos. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)