Os Estados Unidos disseram, nesta sexta-feira (22), que não têm nenhum indício de que a Ucrânia esteja envolvida em um ataque mortal a uma sala de concertos em Moscou.

“Não há nenhum indício neste momento de que a Ucrânia ou os ucranianos estivessem envolvidos no ataque”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos repórteres. “Eu desaconselharia o estabelecimento de um vínculo com a Ucrânia nesta fase inicial”, acrescentou.

