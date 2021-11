EUA anunciam terceira dose da vacina para todos os adultos

Anteriormente, o reforço estava autorizado para aqueles com mais de 65 anos e pessoas com riscos graves de complicações pela doença

Diante de uma nova alta das infecções diárias por coronavírus nos Estados Unidos, os dois principais órgãos que elaboram as medidas necessárias para controlar a pandemia no país recomendaram a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid para todos os americanos com mais de 18 anos.

Pela manhã, o FDA, órgão americano correspondente à Anvisa brasileira, autorizou a aplicação da terceira dose para essa faixa etária. Horas depois, conselheiros do CDC (Centro de Controle de Doenças), em votação unânime, endossaram a decisão.

Anteriormente, o reforço estava autorizado para aqueles com mais de 65 anos e pessoas com riscos graves de complicações pela doença. A terceira dose, aplicada seis meses após a segunda, deve ser da Pfizer ou da Moderna, disseram os órgãos.

Em uma rede social, o presidente Joe Biden comemorou o anúncio como mais um passo no caminho para controlar a crise sanitária. “É possível tomar a dose de reforço e aproveitar a temporada de férias sabendo que se tem o mais alto nível de proteção”, escreveu o democrata.

O país tem atualmente 68% da população com ao menos uma dose da vacina e 57,8% com esquema vacinal completo, segundo dados da plataforma Our World in Data. As infecções aumentaram 33% em média nas últimas duas semanas, para cerca de 94 mil novos casos registrados por dia.