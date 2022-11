EUA acusam Coreia do Norte de ‘debochar’ do Conselho de Segurança com disparos de mísseis

“Estes membros fizeram tudo o possível para justificar as violações repetidas da Coreia do Norte e, por sua vez, permitiriam que debochasse desde Conselho”

Os Estados Unidos acusaram nesta sexta-feira (4) a Coreia do Norte, que nos últimos dias lançou cerca de 30 mísseis balísticos e artilharia, escalando as tensões na península coreana, de “debochar” do Conselho de Segurança, onde conta com a proteção da China e da Rússia.

“Estes membros fizeram tudo o possível para justificar as violações repetidas da Coreia do Norte e, por sua vez, permitiriam que debochasse desde Conselho”, disse a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, durante uma reunião do Conselho de Segurança para analisar o agravamento da situação após o disparo de uma nova bateria de mísseis nos últimos dias, fazendo soar os alertas depois que um deles caiu perto das águas territoriais sul-coreanas.

© Agence France-Presse