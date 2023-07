Espanha: autoridades pedem indenização a mineradora por vazamento tóxico ocorrido há 25 anos

O vazamento aconteceu depois das paredes de um reservatório de águas residuais estouraram, derramando cerca de 1,3 bilhão de galões de líquido ácido

Autoridades espanholas querem uma indenização de 90 milhões de euros (US$ 98 milhões) da mineradora sueca Boliden por um grande vazamento tóxico ocorrido em 1998 perto do famoso Parque Nacional de Doñana, na província de Sevilha, no Sul do país.

O julgamento civil do caso contra a empresa, que administrava a mina Los Frailes Aznalcóllar, começou nesta terça-feira. O vazamento aconteceu depois das paredes de um reservatório de águas residuais estouraram, derramando cerca de 1,3 bilhão de galões de líquido ácido no rio Guadiamar e causando um dos piores desastres ambientais da Espanha.

Ao todo, serão ouvidas 12 testemunhas e três especialistas. O processo, movido pelo governo regional do sul da Andaluzia, deve ter o julgamento concluído em 13 de julho. A Boliden afirma ter sido autorizada a aumentar o tamanho do reservatório de Aznalcóllar antes da ruptura das paredes e que posteriormente limpou a região voluntariamente a um custo de cerca de 80 milhões de euros. Em 2001, um processo criminal foi arquivado e não considerou a empresa responsável pelo vazamento.

Doñana, uma das reservas mais valiosas da Europa, cobre 75 mil hectares ao longo da costa sudoeste da Espanha, abrigando milhões de aves migratórias e espécies ameaçadas, como linces e águias imperiais.

Estadão conteúdo