Entenda como o turismo pode abrir portas para a residência legal nos Estados Unidos

Com planejamento e orientação jurídica adequada, uma simples viagem de turismo pode ser o ponto de partida para morar legalmente no país.

Visitar os Estados Unidos com um visto de turista pode ser o primeiro passo para um projeto de vida mais ambicioso: construir um futuro legal e planejado no país. Embora ele não permita trabalhar nem estudar de forma integral no país, mas pode representar uma excelente oportunidade para quem deseja identificar possibilidades profissionais, avaliar regiões para morar e entender os caminhos legais para a residência permanente

Segundo Guilherme Vieira, CEO da On Set Consultoria, empresa especializada em vistos e cidadania americana, há uma ideia equivocada de que o visto de turista não serve para quem deseja morar legalmente nos Estados Unidos. “O turismo pode ser o ponto de partida para o planejamento migratório. Muitas vezes, é durante uma viagem que a pessoa identifica uma oportunidade de negócio, de investimento ou de estudo, e é nesse momento que deve buscar orientação jurídica para transformar essa experiência em uma oportunidade de permanência no país”, explica o especialista.

O visto B1/B2 permite entrar nos Estados Unidos por períodos curtos, geralmente de até seis meses, para atividades como turismo e lazer, participação em eventos, feiras e congressos, reuniões de negócios e visitas exploratórias para conhecer regiões ou escolas. Ele não autoriza o trabalho formal, a matrícula em cursos acadêmicos de longa duração ou a permanência contínua no país além do período estipulado. “Por isso, o planejamento é fundamental para que uma viagem de turismo possa se transformar em um projeto migratório sem colocar o visitante em situação irregular”, reforça Vieira.

Durante a estadia como turista, é comum que sejam avaliadas oportunidades de:

. Investimento ou abertura de negócio, o que pode viabilizar vistos como o E-2, para países com tratado com os EUA, ou o EB-5, de residência por investimento;

. Estudo em instituições americanas, o que exige a mudança para o visto F-1, desde que ocorra com o apoio jurídico adequado e dentro dos prazos permitidos;

. Casamento com cidadão americano, em situações legítimas e com acompanhamento legal, pode gerar processos de ajuste de status;

. Ofertas de trabalho qualificadas, que podem levar a vistos como o H-1B, o L-1 ou até processos de green card por habilidades extraordinárias (visto EB-2 NIW, por exemplo).

Segundo Vieira, o mais importante é entender que nenhuma mudança de status ou solicitação de visto deve ser feita por impulso. Cada tipo de visto tem critérios técnicos e prazos específicos, que variam de acordo com o perfil e os objetivos de cada pessoa. “O que muitos não percebem é que buscar caminhos informais, como permanecer no país além do tempo autorizado ou tentar acessar processos sem respaldo legal, pode gerar consequências sérias. Isso compromete o histórico imigratório, dificulta futuras solicitações e gera barreiras que limitam oportunidades, trabalho, renda e até a liberdade de entrar e sair dos Estados Unidos. É como quem tenta cruzar a fronteira sem visto: parece um atalho no início, mas, na prática, gera muito mais dor, perda financeira e restrições. O caminho mais inteligente é o planejamento, feito com clareza, consciência das regras e das estratégias migratórias adequadas para cada caso”, conclui o especialista.

Sobre a On Set Consultoria Internacional

A On Set Consultoria Internacional de Imigração, Vistos e Negócios para os Estados Unidos é especializada em treinamentos empresariais e educacionais, desenvolvimento de ecossistemas internacionais, modelos de negócios, vendas, esteiras de produtos e gestão profissional personalizada, com escritórios em Boston (EUA) e Brasil (Alphaville/SP), além do atendimento virtual, que corresponde a 85% da comunicação feita com os clientes. Além disso, oferece assessoria completa em processos de imigração e vistos, tanto para imigrantes, como green card e cidadania norte-americana, quanto para não imigrantes, incluindo vistos de turismo, negócios, estudo e trabalho temporário. Um dos principais diferenciais da On Set está no acompanhamento estratégico e personalizado, proporcionando segurança, clareza e planejamento estruturado em cada etapa. O escritório atua para garantir que seus clientes conquistem resultados sólidos, com eficiência, legalidade e foco em oportunidades nos Estados Unidos.

Estadão Conteúdo