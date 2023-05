Em sessão de liquidez reduzida, Bolsas da Europa fecham em queda após Espanha convocar eleição

A notícia impôs pressão sobre os negócios europeus, que vinham em clima de ganhos na esteira do acordo pelo limite da dívida nos EUA

As bolsas da Europa fecharam em baixa moderada nesta segunda-feira, 29, em pregão de liquidez reduzida por conta de feriados nos Estados Unidos e no Reino Unido. A convocação de nova eleição na Espanha mitigou o efeito positivo do acordo para elevar o teto da dívida norte-americana, o que manteve a cautela no Velho Continente.

Em Madri, o índice Ibex 35 encerrou a sessão em baixa de 0,12%, a 9.180,10 pontos, conforme cotação preliminar. Logo pela manhã, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a antecipação das eleições gerais para 23 de junho, um dia após a derrota de seu Partido Socialista em pleitos regionais.

A notícia impôs pressão sobre os negócios europeus, que vinham em clima de ganhos na esteira do acordo pelo limite da dívida nos EUA. No fim de semana, o presidente norte-americano, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, chegaram a um entendimento que prevê a elevação do teto combinada a uma redução de gastos.

O projeto deve ser votado na Câmara na próxima quarta-feira, antes do prazo de 5 de junho estimado pelo Departamento do Tesouro para um possível default, se o impasse não fosse resolvido.

Apesar disso, o baixo volume de negociações limitou o ímpeto na Europa, com os feriados de Memorial Day nos EUA e de Primavera no Reino Unido, que deixaram os mercados desses países fechados.

Nesse ambiente, o índice DAX, de Frankfurt, perdeu 0,20%, a 15 952,73 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, cedeu 0,21%, a 7 303,81 pontos. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,36%, a 26.617,35 pontos. Exceção, o PSI 20, de Lisboa, ganhou 0,08%, a 5.870,83 pontos.

Estadão conteúdo