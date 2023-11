Em reunião com Erdogan, ministro do Irã pede posições claras de países muçulmanos sobre Gaza

Segundo comunicado do ministério das Relações Exteriores do Irã, o ministro sublinhou que os “grupos de resistência na região tomam decisões”

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, esteve nesta quarta-feira, 1º, na Turquia, onde se reuniu com autoridades do país, incluindo o presidente Recep Tayyip Erdogan, ocasião na qual disse ter conversado sobre detalhes dos desenvolvimentos recentes em Gaza. Em sua conta na rede social “X”, o ministro disse que, dadas as recentes posições do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, “pedindo a cessação dos crimes sionistas e alívio imediato”, é necessário que os líderes dos países muçulmanos e árabes “tomem posições claras contra o genocídio em Gaza”.

Segundo comunicado do ministério das Relações Exteriores do Irã, o ministro sublinhou que os “grupos de resistência na região tomam decisões de forma independente e que, se a guerra contra o povo indefeso de Gaza não for interrompida imediatamente, a corre o risco de se expandir por toda a região a qualquer momento, e a responsabilidade pelas suas consequências recai diretamente sobre o Governo dos EUA e o regime sionista”.

“Amirabdollahian acrescentou que os movimentos de resistência palestinos nos disseram que não enfrentam escassez de munições e outro equipamento militar e que estão prontos para uma longa batalha e são capazes de confrontar poderosamente o regime sionista”, afirmou o comunicado, indicando que o Hamas teria condições de seguir enfrentando Israel. De acordo com a publicação, o ministro destacou a necessidade de realizar urgentemente uma reunião dos chefes de Estado dos países islâmicos e árabes.

Estadão Conteúdo