Em Portugal, socialistas vencem as eleições e definirão destino de recursos da UE

Os socialistas obtiveram 41,7% dos votos e 117 dos 230 assentos do Parlamento na votação deste domingo, 30

O Partido Socialista (PS) , de centro-esquerda, conquistou vitória confortável nas eleições gerais de Portugal, removendo um obstáculo político que havia interrompido seus planos de gastar bilhões de euros concedidos pela União Europeia (UE) para apoiar a recuperação da economia.

Os socialistas obtiveram 41,7% dos votos e 117 dos 230 assentos do Parlamento na votação deste domingo, 30. Essa maioria permitirá que a legenda exerça o mandato de mais quatro anos sem precisar do apoio de outros partidos para aprovar sua agenda.

A eleição antecipada foi convocada depois que o Parlamento rejeitou, em novembro passado, a proposta de Orçamento do Estado do Primeiro-Ministro António Costa para 2022. Entre as prioridades, a proposta estabelecia os planos de implementação dos 45 bilhões de euros em ajuda econômica da UE para os próximos sete anos.

“Os portugueses mostraram que nos próximos anos querem estabilidade, certeza e segurança, com nosso país no caminho certo”, afirmou Costa, em discurso em um hotel em Lisboa, após os resultados.

Dois terços dos recursos da UE destinam-se a projetos públicos, como grandes obras de infraestrutura, e o restante é concedido a empresas privadas. Os socialistas prometeram aumentar o salário mínimo mensal, recebido por mais de 800 mil pessoas, para 900 euros até 2026, de 705 euros atualmente. Os governistas também querem “começar uma conversa nacional” sobre trabalho em quatro dias por semana, em vez de cinco. Fonte: Associated Press.