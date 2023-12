Em derrota para o Ocidente, Putin chega aos Emirados durante a COP28

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou nesta manhã de quarta (6) aos Emirados Árabes Unidos para uma visita de um dia ao golfo Pérsico que incluirá também a Arábia Saudita.

As conversas com os líderes locais são uma derrota para o Ocidente, que quer ver Putin no ostracismo devido à Guerra da Ucrânia.

Nas últimas semanas, a Rússia tem consolidado uma posição de vantagem política sobre Kiev no conflito.

Os temas de Putin serão a sua guerra e a que ocorre entre Israel e o Hamas, na qual apoia o grupo terrorista palestino, embora tenha mantido até aqui boas relações com o Estado judeu, e a política de preços do petróleo -os russos estão entre os principais produtores do mundo.