Polícia Federal combate lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro

Eles poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, emissão ilegal de debêntures e gestão fraudulenta de instituição financeira

A manhã desta quarta-feira (6) começou com a Polícia Federal deflagrando a Operação Loris, com o objetivo de combater crimes financeiros e de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.

A investigação apura atuação de grupo econômico que teve grande projeção no cenário carioca ao emitir debêntures (título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor) ofertadas publicamente sem autorização da CVM, captando assim centenas de milhões de reais.

A organização criminosa também patrocinou eventos, museus, esportistas, além de adquirir um teatro em área nobre do Rio de Janeiro, com o propósito de difundir o nome do grupo.

Policiais Federais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, que ainda teve ordem de sequestro de seus bens pelo juízo da 8ª Vara Federal Criminal-RJ.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, emissão ilegal de debêntures e gestão fraudulenta de instituição financeira. Caso sejam condenados, eles podem pegar até 30 anos de reclusão.