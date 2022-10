Elon Musk afirma que Twitter rejeitou encerrar disputa judicial

Musk enviou uma carta ao Twitter propondo prosseguir com a compra ao preço inicialmente proposto de US$ 54,20 por ação

Os advogados de Elon Musk pediram nesta quinta-feira (6) ao tribunal responsável pela disputa com o Twitter que encerre o processo contra o magnata para forçá-lo a comprar a empresa, após se comprometerem a continuar com a aquisição.

Os advogados argumentam que o bilionário propôs na segunda-feira honrar seu compromisso e lamentaram que o Twitter “insista em continuar o processo, colocando em risco a transação e brincando com os interesses dos acionistas”, segundo um documento judicial ao qual a AFP teve acesso.

Musk enviou uma carta ao Twitter na segunda-feira propondo prosseguir com a compra ao preço inicialmente proposto de US$ 54,20 por ação, por um total de US$ 44 bilhões, com a condição de que a empresa interrompa o processo e o magnata obtenha os fundos necessários. O Twitter respondeu afirmando manter a “intenção” de concluir a transação.

Segundo a agência Bloomberg, as negociações para concluir um novo acordo pelo preço originalmente acordado estão travadas no financiamento da dívida do Twitter, questão que Musk teria colocado na mesa na segunda-feira.

Para os advogados de Musk, seu cliente “aceitou fazer” o que o Twitter pediu. Eles garantiram esperar que a operação seja concluída “por volta de 28 de outubro”.

“No entanto, o Twitter se recusa a acenar positivamente. Incrivelmente, (a empresa) insiste em continuar o processo”, acrescentaram os advogados.

O julgamento está programado para começar em 17 de outubro. “As partes não pediram para interromper o processo”, lembrou a juíza de Delaware, Kathaleen McCormick, em uma carta aos advogados na quarta-feira.

“Continuar o julgamento não é apenas um enorme desperdício de recursos para as partes e o tribunal, mas também reduzirá a capacidade das partes de concluir a transação”, afirmam os representantes de Musk.

Consultado pela AFP sobre o assunto, o Twitter não se pronunciou.

