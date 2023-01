Dois ex-policiais de Londres são acusados em caso de pornografia infantil

A Scotland Yard anunciou que o inspetor-chefe Richard Watkinson foi encontrado morto em 12 de janeiro quando foi acusado de vários delitos

A outrora renomada Polícia Metropolitana de Londres, cuja crescente crise de credibilidade foi agravada por anos de estupro em série cometidos por um de seus membros, viu mais dois de seus ex-policiais serem indiciados nesta quinta-feira (19) em um caso de pornografia infantil.

A Scotland Yard anunciou que o inspetor-chefe Richard Watkinson foi encontrado morto em 12 de janeiro quando foi acusado de vários delitos, incluindo “voyeurismo”, por tirar “fotos indecentes” de um menino e por “conspiração” para “distribuir ou exibir imagens indecentes de menores”.

Sua morte, no entanto, é considerada inexplicável, mas não suspeita. No âmbito do mesmo caso, dois ex-agentes que deixaram a polícia há cerca de 10 anos, foram indiciados por crimes cometidos posteriormente, entre 2018 e 2021.

Jack Addis foi acusado de “conspiração para distribuir ou exibir imagens indecentes de crianças” e Jeremy Laxton, do mesmo delito, mais a posse de “imagens pornográficas extremas”.

O novo escândalo se soma ao do policial da Scotland Yard David Carrick, que foi expulso da corporação na última terça (17) após admitir perante à Justiça, ter cometido 24 estupros e múltiplas agressões sexuais contra 12 mulheres ao longo de quase duas décadas.

Em resposta, a secretária do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, pediu às autoridades que deem atenção ao caso para que se possar erradicar os “policiais corruptos”.

A crise de credibilidade da polícia londrina vem sendo alimentada por uma sucessão de casos que se somam à morte de Sarah Everard, uma mulher de 33 anos que foi estuprada e assassinada por um agente em março de 2021.

Wayne Couzens, autor do crime, foi condenado à prisão perpétua. Sua corporação também foi acusada de ter ignorado os sinais de alerta sobre seu comportamento.

Uma investigação independente deve analisar os casos de Couzens e Carrick.

