Governo faz dispensa em massa na PRF e caem 26 superintendentes regionais

O governo Lula dispensou nesta quinta-feira, 19, de uma só vez 26 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal. A medida, assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi publicada no Diário Oficial. Apenas a Superintendência da PRF no Piauí não foi alcançada pela debandada.

De acordo com a PRF, ainda não há previsão de indicação dos nomes que vão assumir as superintendências estaduais na corporação em substituição aos exonerados. Por enquanto, a PRF nos Estados segue sob gestão de superintendentes substitutos.

A saída de ocupantes de cargos de confiança é um ato rotineiro quando há mudança de governo. A publicação no D.O. não expõe motivos para as dispensas, nem coloca sob suspeita a conduta dos chefes regionais da corporação. A preocupação do Palácio do Planalto reside no alinhamento de antigos gestores da PRF ao governo Jair Bolsonaro.

Nos bastidores da PRF, ganha intensidade a especulação sobre os quadros que deverão ser escolhidos para conduzir a instituição nos Estados e no DF. Existe preocupação com relação à eventual escalação de nomes ligados ao ex-diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, que se aposentou em fins de dezembro sob fogo cerrado do Ministério Público Federal, acusado de ter usado o poder e a influência do cargo para fazer campanha do então presidente Jair Bolsonaro nas eleições.

Durante boa parte do governo anterior, a PRF foi alvo de questionamentos e polêmicas, inclusive em meio às eleições, quando setores da corporação foram cobrados por suposta leniência na ação para destravar bloqueios de rodovias.

Na gestão Bolsonaro, a PRF e também a Polícia Federal – ambas instituições sob o guarda chuva do Ministério da Justiça – foram constantemente colocadas sob suspeita de aparelhamento e interferência do então presidente.

Um momento especialmente sensível para a corporação foram as eleições. No segundo turno, a PRF realizou operações em todo o País sob alegação de barrar o transporte irregular de eleitores, mesmo contrariando decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

Depois da vitória de Lula, a corporação viveu forte pressão do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público, que impuseram medidas rigorosas contra o caos nas principais rodovias do País, travadas por bloqueios de grupos bolsonaristas.

Ambos os casos colocaram o então chefe da PRF, Silvinei Vasques, na mira do Ministério Público e da própria PF – ele é investigado por prevaricação e é alvo de uma ação de improbidade administrativa. Outros episódios marcaram a PRF em 2022. Como em Sergipe, no caso Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado e morto em um camburão transformado em câmara de gás.

VEJA A LISTA DOS SUPERINTENDENTES DISPENSADOS:

Luiz Alexandre Gomes da Silva da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul

Antonio Fernando de Miranda da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo

Virgilio De Paula Tourinho da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia

Antonio Paim De Abreu Junior da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná

Bruno Schneider Raslan da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais

Andre Saul Do Nascimento da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina

Robson De Oliveira Souza da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul

Alexandre Carlos De Souza e Silva da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro

Ivan Anderson Barbosa Chagas da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas

Diego Joaquim De Moura Patriota da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Pará

Giovanni Bosco Farias Di Mambro da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba

Aldo Balieiro Machado da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Amapá

Getulio Mario Gomes De Azevedo da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre

Francisco Elcio Lima Lucena da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso

Felipo Jesus Medeiros da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Roraima

Diego De Farias Silva da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas

Luiz Fernando Naves Sanches De Siqueira da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás

Almir Eustaquio Da Silva da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Tocantins

Jason Gomes Terencio da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe

Luiz Idalino Camara Pinheiro da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte

Rommel Pessoa Dantas da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia

Jandir Andre Lubenow da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão

Jean Ricardo Alves Duque da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo

Leonardo Alves De Oliveira Rodrigues da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal

Antonio Vital De Moraes Junior da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco

Gilson Alves De Oliveira da função de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Ceará

Estadão Conteúdo