Diretor do FBI visita Brasília e fala sobre a segurança dos países

Durante a visita, o diretor afirmou que a cooperação entre os países torna as duas nações mais seguras e mais capazes

Christopher A. Wray, diretor do FBI, esteve em Brasília na quinta-feira (23), e disse valorizar muito a relação dos Estados Unidos com o Brasil, agradecendo o escritório base existente no país por uma colaboração duradoura entre os esforços de aplicação da lei das duas nações.

“Esta relação ajuda a manter os dois países mais seguros, ajudando a combater, defender e protefer contra o crime de forma mais eficaz, juntos”, completou Wray.

Durante a visita, o diretor se reuniu com brasileiros que trabalham na segurança e aplicação da lei para discutir como a cooperação entre os países torna as duas nações mais seguras e mais capazes. A reunião se concentrou no aumento dos diferentes tipos de crimes transnacionais organizados e cibernéticos, que vitimizam milhões em todo o mundo, tornando a cooperação internacional crucial.

Um exemplo do trabalho conjunto que deu certo é a investigação que o FBI e a Polícia Federal fizeram juntos no site conhecido como DeepDotWeb. Os administradores do DeepDotWeb foram indiciados por lavagem de dinheiro e conspiração relacionada a subornos por vendas de fentanil, heroína e outros itens perigosos e ilegais na darknet. Esta investigação, que está em andamento há quatro anos, culminou na sentença, em janeiro, do hacker israelense Tal Prihar, a 97 meses de prisão.

“Os mais não são constrangidos pelas fronteiras internacionais, portanto, os bons também não devem ser”, finalizou o diretor do FBI.