Diplomatas boicotam chanceler russo na ONU; Brasil não participa de protesto

Vídeos do protesto mostram que o representante do Brasil não se juntou ao grupo

Dezenas de diplomatas do mundo todo boicotaram dois discursos do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, proferidos durante painéis da ONU em Genebra nesta terça-feira (1º).

Vídeos do protesto mostram que o representante do Brasil não se juntou ao grupo. Também não o fizeram diplomatas de países como Venezuela, Iêmen, Argélia, Síria, Tunísia e China.

A reportagem questionou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre a postura do país diante do boicote, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. A posição do Brasil, até aqui, tem sido ambígua em relação à guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo em que o país condena a invasão russa em fóruns internacionais, o presidente Jair Bolsonaro tem repetido que a posição do país é de neutralidade.

Dois discursos de Lavrov, gravados em vídeo, foram transmitidos em Genebra. O primeiro, na Conferência sobre Desarmamento, e o segundo, no Conselho de Direitos Humanos, ambos instâncias da ONU. Nas duas ocasiões, o chanceler usou o espaço para justificar a guerra empenhada pela Rússia na Ucrânia.

O primeiro boicote ocorreu enquanto o russo acusava a Ucrânia de comprar armas nucleares. “O perigo que o regime do [presidente ucraniano Volodimir] Zelenski representa para os países vizinhos e para a segurança internacional em geral aumentou substancialmente depois que as autoridades instaladas em Kiev entraram em um jogo perigoso com planos de adquirir suas próprias armas nucleares”, disse o chanceler, no que tem sido visto por países do Ocidente como propaganda de guerra.

A plenária da Conferência de Desarmamento ficou quase vazia após mais de cem diplomatas de 40 países ocidentais e aliados se retiraram da sala. Menos de uma hora depois, no Conselho de Direitos Humanos, a cena se repetiu, e os diplomatas que realizaram o protesto se reuniram com uma bandeira da Ucrânia.

Uma semana antes de a Rússia invadir a Ucrânia, Bolsonaro visitou o presidente russo, Vladimir Putin, sob a justificativa da necessidade de ampliar laços comerciais com Moscou, em ato condenado por países como os EUA. Em entrevista nesta segunda (28), o presidente brasileiro se posicionou contra as sanções econômicas aplicadas à Rússia, sob a justificativa de que podem afetar o agronegócio brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos que ser cautelosos”, disse ele. “Não é como alguns querem, que eu dê um soco na mesa e [diga que] ‘o Brasil está desse lado ou daquele lado’ e não se comenta mais nada”, acrescentou.

Bolsonaro afirmou na entrevista que não dará “palpite nessa questão” e que o Brasil tem que entender que “é um grande país, mas tem algumas limitações e deve continuar nessa política de se aproximar de todo mundo”.

No mesmo dia, na Assembleia-Geral extraordinária da ONU, realizada em Nova York, o Brasil condenou a invasão russa, mas ao mesmo tempo questionou o envio de mais armas por parte de potências ocidentais para a Ucrânia, pelo risco de haver escalada no conflito.

“O enfraquecimento dos Acordos de Minsk por todas as partes e o descrédito das preocupações com a segurança vocalizadas pela Rússia prepararam o terreno para a crise que estamos vendo”, disse o embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, na tribuna da ONU. “Deixe-me ser claro, no entanto: esta situação não justifica o uso da força contra o território de um Estado membro.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Costa Filho pediu que os órgãos das Nações Unidas trabalhem conjuntamente em busca de soluções, pois a crise pode ter impacto muito mais amplo se não for contida. “Estamos sob uma rápida escalada de tensões que pode colocar toda a humanidade em risco. Mas ainda temos tempo para parar isso.”

No domingo (27), Bolsonaro já havia dito que o Brasil “não pode interferir” no conflito. “Não podemos interferir. Queremos a paz, mas não podemos trazer consequências para cá”, afirmou o presidente em entrevista coletiva num hotel em Guarujá (SP). No mesmo dia, Costa Filho disse ter pedido cautela antes da aplicação de punições à Rússia. Para ele, não se pode ignorar que algumas das medidas debatidas “aumentam os riscos de um confronto mais amplo e direto entre a Otan e a Rússia”.

Dois dias antes, o diplomata havia sido firme contra Moscou, num jogo de morde e assopra. “O Conselho deve reagir de forma rápida ao uso da força contra a integridade territorial de um Estado-membro. Uma linha foi cruzada, e esse conselho não pode ficar em silêncio”, disse antes da votação do texto.