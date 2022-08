Diana, de rebelde da monarquia à figura adorada

Mas o fim de seu relacionamento com Charles, do qual surgiram detalhes íntimos, abalou os alicerces da monarquia

Desde seu namoro com o príncipe Charles ainda adolescente até seu papel como mãe carinhosa e ativista humanitária, o fascínio por Diana continua vivo 25 anos após sua trágica morte.

Jovem, bonita e divertida, se casou com o herdeiro do trono britânico em 1981, aos 20 anos, após um romance retratado pelo palácio e pela imprensa como um conto de fadas.

Mas o fim de seu relacionamento com Charles, do qual surgiram detalhes íntimos, abalou os alicerces da monarquia.

A imagem de Diana que ficou na memória coletiva é a da comovente entrevista de 1995 na qual ela revelou seus sentimentos sobre o caso do marido com Camila Parker Bowles e seu próprio caso extraconjugal.

A maneira como ela expôs os segredos da família, despojando a monarquia de sua mística e lançando dúvidas sobre a capacidade de Charles para reinar, horrorizou as classes dominantes e os que estavam no poder. Mas aos olhos de muitas pessoas, ela se tornou mais popular e amada.

Nos últimos anos, a memória em torno de Diana mudou novamente, motivada pela forte defesa de seus filhos, que não hesitaram em usar os supostos abusos da imprensa em suas próprias batalhas contra a mídia.

“Agora ela é uma figura sagrada e eles a elevaram como tal, porque falaram repetidamente sobre como ela foi perseguida até a morte pela mídia”, explica o historiador da monarquia Ed Owens.

O interesse pela vida de Diana voltou a ganhar força após o recente filme “Spencer”, do chileno Pablo Larrain, e da popular série da Netflix “The Crown”.

“Acho que ‘The Crown’ fará muito quando retornar às nossas telas neste outono para enaltecer essa ideia de tragédia humana, de uma figura sagrada”, acrescenta Owens.

Treze encontros antes do casamento

Nascida em 1º de julho de 1961, Diana cresceu em uma família aristocrática ligada à monarquia: seu pai trabalhou para o rei George VI e a rainha Elizabeth II.

Cresceu com três irmãos e teve a infância marcada pela separação, também conflituosa, dos pais.

Ela deixou a escola aos 16 anos sem um diploma do Ensino Médio, embora tenha estudado por mais um ano na Suíça, antes de trabalhar em uma creche em Londres.

Sua vida mudou drasticamente quando ela se envolveu com o príncipe Charles, que aos 32 anos a pediu em casamento, pressionado para ter um matrimônio e garantir a continuidade da linha dinástica.

Diana revelou que eles se encontraram apenas 13 vezes antes de se casarem, mas ela rapidamente cumpriu sua missão e deu à luz um filho primogênito um ano após o casamento, William. Dois anos depois chegou Harry.

A princesa revelou-se uma mãe extrovertida e amorosa, longe da sobriedade da sogra, tinha estilo e estava empenhada em defender os marginalizados, quebrando tabus.

Sua maneira atraiu a atenção da mídia e trouxe uma onda de entusiasmo popular pela monarquia.

Mas além do glamour, ela enfrentava dramas pessoais, bulimia, dúvidas, tudo agravado pela sensação de que seu marido não a amava e o resto da família real pouco se importava.

“Medo, paranoia e isolamento”

Rumores de que o casamento estava com problemas surgiram em 1992, graças a um livro de Andrew Morton estrategicamente apoiado por Diana.

O ano terminou com o anúncio bombástico da separação. Com sua entrevista de 1995 no programa Panorama da BBC, Diana admitiu seu caso com o oficial James Hewitt, criticou a família real e as habilidades de Charles.

Desde então, a BBC admitiu que a entrevista foi um erro e prometeu não repeti-la na íntegra, depois que William criticou os métodos da emissora para alimentar o “medo, paranoia e isolamento” de sua mãe em seus últimos anos. Neste contexto, a rainha pediu que o casal se divorciasse.

Em 28 de agosto de 1996, o divórcio se tornou oficial e Diana foi destituída do título de Sua Alteza Real. O conto de fadas havia acabado.

“A rainha do coração do povo”

Diana continuou a ser o centro das atenções do público. Ela encontrou um novo parceiro em Dodi Fayed, filho do empresário bilionário Mohamed Al Fayed, que morreu a seu lado em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em um túnel de Paris enquanto tentavam escapar de paparazzi.

As manifestações de tristeza foram intensas. Milhões de flores foram colocadas em frente à sua casa e mais de um milhão de pessoas fizeram fila nas ruas de Londres para o seu funeral.

Havia espaço para indignação, dirigida principalmente contra a família real, principalmente a recusa inicial de Elizabeth II em retornar a Londres de seu castelo escocês em Balmoral, onde estava de férias. O republicanismo ganhou força.

Um quarto de século depois, parece que a monarquia recuperou o apoio popular. A imagem de Charles foi amplamente reabilitada e Elizabeth II concedeu a Camila o título de rainha consorte.

Mas será difícil para ela desfrutar da popularidade de Diana, que se propôs, em suas palavras, a ser “a rainha do coração do povo”.

