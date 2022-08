300 toneladas de peixes mortos por contaminação são retirados do rio Oder

As causas específicas desses desaparecimentos em massa ainda não foram determinadas, disse Lemke

Aproximadamente 300 toneladas de peixes mortos foram retirados do Oder, rio que separa a Alemanha e a Polônia. O governo alemão indicou nessa quinta-feira (25) que um desastre ambiental durante este verão poderia estar relacionado com uma pequena alga tóxica.

Um balanço anterior registrava cerca de 100 toneladas. Agora, segundo a ministra alemã do Meio Ambiente, Steffi Lemke, citada pelo portal de informações The Pioneer, o número chega a 300 toneladas.

“O Oder é atualmente cenário de uma catástrofe ambiental que prejudicará esse precioso ecossistema durante muito tempo”, lamentou a ministra.

Entre essas 300 toneladas, um terço foi retirado no lado alemão, na região de Brandemburgo. Os peixes mortos são incinerados em fábricas especializadas.

As causas específicas desses desaparecimentos em massa ainda não foram determinadas, disse Lemke.

As autoridades consideram que uma microalga tóxica, “prymnesium parvum”, pode ter causado o desastre.

A espécie acusada, também chamada de “alga dourada”, é frequente em estuários e se desenvolve normalmente em águas de nível salino menor que o mar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se as algas podem proliferar a tal ponto nas águas doces do Oder, isso indica uma salinidade anormal no rio, que pode ser devido a causas industriais.

Os primeiros alarmes da morte em massa dos peixes no Oder foram feitos por habitantes e pescadores polacos desde o dia 28 de julho.

Nos últimos anos, o rio Oder era conhecido por ser limpo, com cerca de 40 espécies em suas águas.

© Agence France-Presse