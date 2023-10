Dezenas de terroristas do Hamas são mortos em Gaza, diz exército de Israel

O exército acrescentou que um caça a jato atacou um prédio que teria mais de 20 terroristas do Hamas dentro

O exército de Israel disse ter atingido mais de 600 alvos terroristas do Hamas durante ataques nas últimas 24 horas no norte da Faixa de Gaza. Os militares informaram ter matado dezenas de terroristas e destruído um edifício que o Hamas usava como ponto de partida. “As tropas das FDI [Forças de Defesa de Israel] mataram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e túneis e tentaram atacar as tropas”, diz o comunicado.

O exército acrescentou que um caça a jato atacou um prédio “com mais de 20 terroristas do Hamas dentro”. Disseram ainda que uma aeronave também foi direcionada para bombardear um ponto de lançamento de mísseis antitanque no setor da Universidade Al Azhar. A instituição está localizada no centro da cidade de Gaza e tem sido alvo de ataques israelenses desde o dia 7 de outubro

O braço militar do Hamas disse que seus integrantes entraram em confronto com tropas israelenses no noroeste de Gaza com armas pequenas e mísseis antitanque. Os terroristas continuaram a disparar foguetes contra Israel, inclusive contra o centro comercial, em Tel Aviv.

A ONU e equipes médicas alertam que os ataques aéreos estão cada vez mais perto de hospitais, onde dezenas de milhares de palestinos têm procuraram abrigo ao lado de inúmeros feridos.

Estadão Conteúdo