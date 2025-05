Dezenas de milhares de pessoas se manifestam em Istambul em apoio a prefeito preso

FOTOGRAFIA PRINCIPAL – Pessoas seguram bandeiras turcas e cartazes com os dizeres “Turquia vencedora” enquanto participam de uma manifestação contra a detenção do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, organizada pela principal oposição do país, o Partido Republicano do Povo (CHP), na Praça Beyazid, em Istambul, em 7 de maio de 2025. (Foto de Yasin AKGUL / AFP)