‘Deus salve o rei’, saúda escola tradicional britânica no Brasil após morte da rainha Elizabeth 2ª

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Escolas tradicionais britânicas no Brasil, a Cultura Inglesa e a St. Paul’s School lamentaram a morte da rainha Elizabeth 2ª, na tarde desta quinta (8).

“Neste momento de luto, prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares de sua majestade, bem como à toda comunidade britânica e do Commonwealth”, disse em nota a Cultura Inglesa, que tem unidades de ensino de inglês espalhadas por todo o Brasil.

Já a St. Paul’s, que atua há cerca de cem anos em São Paulo, destacou que a monarca visitou a instituição no Brasil em 1968. “Nossos pensamentos e orações também são para o rei [Charles 3º], a quem agora cabe liderar o país por um período de luto e continuar o compromisso irrestrito da falecida Rainha com o povo da Grã-Bretanha e da Commonwealth. God save the King [Deus salve o rei].”

Leia na íntegra:

Cultura Inglesa:

“É com muito pesar que a Cultura Inglesa recebe a notícia da morte de Sua Majestade Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, na tarde desta quinta-feira, 08 de setembro de 2022. Neste momento de luto, prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares de Sua Majestade, bem como à toda comunidade britânica e do Commonwealth.

Em honra à sua memória, reafirmamos nosso compromisso histórico de promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido, bem como contribuir para a democratização do ensino da língua inglesa em nosso país.

Neste momento, também lembramos com muito afeto e orgulho as duas visitas oficiais de membros da Realeza em nossa histórica instituição: em 1962, quando recepcionamos o Príncipe Philip na filial da Cultura Inglesa em Higienópolis, e em 1991, quando o então Príncipe Charles, agora Rei do trono inglês, visitou nossa filial de Pinheiros -ambas visitas em São Paulo.”

St. Paul’s School:

“Com profunda tristeza, a comunidade da Escola St. Paul’s recebeu a notícia do falecimento de Sua Majestade Rainha Elizabeth 2ª. Durante sua vida, ela prestou serviço irrestrito ao povo do Reino Unido, da Commonwealth e do mundo. Elizabeth II testemunhou grandes mudanças, tanto no Reino Unido como no exterior. Ao longo de seu reinado, seu senso de dever e firmeza brilharam como inspiração e exemplo para todos.

A comunidade da escola St. Paul’s celebrou em junho seu Jubileu de Platina, e muitos alunos, funcionários e famílias terão suas próprias lembranças especiais da rainha e do que ela significou para eles. Alguns ex-alunos e ex-funcionários devem se lembrar de sua visita à escola em 1968, bem como outras tantas visitas subsequentes de membros da Família Real.

Ao prestar homenagem à vida de Sua Majestade, a escola envia profundas condolências à sua família e ao povo da Grã-Bretanha e da Commonwealth.

Nossos pensamentos e orações também são para o Rei, a quem agora cabe liderar o país por um período de luto e continuar o compromisso irrestrito da falecida Rainha com o povo da Grã-Bretanha e da Commonwealth.

God save the King.”